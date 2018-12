Je raadt nóóit hoeveel deze jurk kost: Chantal ging kerstshoppen

Jezelf voor de feestdagen helemaal in het nieuw steken op een goedkope, duurzame manier? Verslaggever Chantal Quak ging de uitdaging aan.

''Ik had zin in een mooie nieuwe outfit, maar ik wilde niet als een soort Rupsje Nooitgenoeg naar de winkels rennen om daar mijn kerstbonus tot op de laatste cent uit te geven. Bovendien heb ik, als ik héél eerlijk ben, al genoeg kleding natuurlijk. Ik hoef nooit in lompen de deur uit. Het is niet allemaal even mooi of feestelijk, want ik heb het modegevoel van een tochtstrip, maar alles is nog acceptabel. Via een collega kwam ik uit bij styliste Noor Kahmann van Tiny Temple. Zij zou mij helpen met het uitkiezen van een feestelijke en verantwoorde kerstlook, voor onder de 50 euro."

Geen uitdragerij maar een soort hippe boetiek Chantal Quak

Duurzame mode

De specialiteit van Noor is duurzame mode. Zij vindt hergebruik van kleding heel belangrijk. Dat vermindert het gebruik van allerlei grondstoffen en is dus beter voor het milieu. Zij gaat daarmee tegen de trend in van de zogenoemde 'fast fashion'; mode die weinig mag kosten en die gemaakt is om maar één seizoen mee te gaan. Haar oplossing? Tweedehands kleding uit de kringloop!

Noor nam Chantal mee naar de ReShare Store van het Leger des Heils in de Zwart Janstraat in Rotterdam. Chantal kijkt haar ogen uit: "Ik had best wel veel vooroordelen over tweedehands kleding: Het stinkt, het is afgedankt, ik heb geen zin in andermans krokante oksels... Maar dit ziet er best heel oké uit allemaal. Geen uitdragerij maar een soort hippe boetiek.''

De kleding hangt op thema (winter, feest, badkleding, spijkergoed) en binnen dat thema op kleur Chantal Quak

De sfeer in de kringloopwinkel is informeel en ongedwongen. Mensen zijn er welkom om een bakkie te doen en vinden er een luisterend oor. De kleding hangt op thema (winter, feest, badkleding, spijkergoed) en binnen dat thema op kleur.

Je vindt er kledingstukken voor 3 à 4 euro en een winterjas kost maximaal 14 euro "maar dan doe je al héél gek", zegt een medewerkster lachend. Er is ook een speciaal 'vintage' rek, met merkkleding van lang geleden.

Distributiecentrum

De kleding die het Leger des Heils aanbiedt in de ReShare Store wordt overal in het land ingezameld via speciale containers. In een distributiecentrum wordt de boel gesorteerd en verscheept naar de winkels. De opbrengst van de tweedehands kleding wordt gebruikt om de winkels in stand te houden en voor de andere activiteiten van het Leger des Heils, zoals hulp aan tienermoeders en daklozenopvang.

Let op stoffen en prints die je aanspreken. Kies het liefst voor iets dat niet voor een groot deel van polyester is gemaakt Noor Kahmann

Er hangt genoeg in de zaak, maar toch ziet Chantal door de bomen het bos niet meer. Tip van styliste Noor: "Let op stoffen en prints die je aanspreken. Kies het liefst voor iets dat niet voor een groot deel van polyester is gemaakt. En heb maling aan de aangegeven maten ín de kleding. Die kloppen vaak niet met de huidige maatvoering. Dus als jij denkt: dit pas ik misschien wel, probeer het gewoon."

Ultieme kerstlook

Chantal en Noor zetten het samen op een struinen voor de ultieme kerstlook. Er worden jurken en overhemden en minirokjes gepast. Zelfs de foutste trui uit het vintage-rek blijkt een succes: Een lamswollen rode trui met wijde mouwen en flamingo's en schoudervullingen van het peperdure merk Escada.

Chantal trekt hem met tegenzin aan, maar kijkt in de spiegel en is verkocht. Gecombineerd met een vintage 'mom-jeans' (hoge taille, wijde maar taps toelopende pijpen) is het opeens ontzettend hip. De trui gaat mee. De broek niet want die zit aan de bovenkant zo strak dat onze verslaggever geen adem meer kan halen.

Ik voel me net een prinses in deze feestjurk vol glitters Chantal Quak

Maar de echte klapper is een zwarte strapless galajurk uit het rek met feestelijke kleding. Chantal wurmt zich er in, met hulp van Noor die de achterkant moet dichtknopen. Maar eenmaal aan is het een pláátje.

Chantal: "Ik voel me net een prinses in deze feestjurk vol glitters. Geen idee wanneer ik hem aan kan doen, maar voor zeven euro kan ik me er geen buil aan vallen toch?" De jurk (met Chantal er in) is een grote hit op sociale media én op de vrijdagmiddagkerstborrel van RTV Rijnmond. Missie geslaagd!

Bekijk hierboven de bijbehorende video (klik op play).