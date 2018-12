Deel dit artikel:













Uitslaande brand in flat Rotterdam-Ommoord onder controle Foto: MediaTV

In een flat aan de Hemingwayplaats in Rotterdam-Ommoord heeft maandagmiddag brand gewoed. De brand ontstond op de eerste verdieping en is via de buitenzijde van het pand overgeslagen naar de tweede etage.

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er geen mensen meer binnen op de eerste, tweede en derde verdieping. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Rond 15:40 uur was de brand meester. Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog niet duidelijk