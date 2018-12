Waarschuwing voor kerstdrukte in Rotterdam-Centrum: 'Kom met het ov'

Het is druk in de stad voor de kerstinkopen Foto: Evy van Ast

Het is druk in de stad voor de kerstinkopen Foto: Evy van Ast

Nog wat laatste kerstinkopen doen in het centrum van Rotterdam deze maandagmiddag? Laat dan je auto staan en kom met het openbaar vervoer. Dat is de waarschuwing van Rotterdam Onderweg.

Volgens de gemeentelijke verkeerswebsite is het erg druk in het centrum van Rotterdam. Zo is het verkeer op de Coolsingel helemaal vastgelopen.

Iemand uit het winkelend publiek meldt dat het zelfs zó druk is, dat mensen tegen elkaar op lopen en het fietspad wordt gebruikt als stoep. Tot grote ergernis van fietsers.