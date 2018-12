RTV Rijnmond viert Kerst met Suzanne

Johan de Boterhammenman uit Rotterdam-Bloemhof, de Vreewijkse dames die kroeldekens haken voor hun buurtgenoten en de baasjes die hondje Bob Marley een nieuw thuis gaven: ze betekenden allemaal iets voor een ander dit jaar. In Kerst met Suzanne ontvangt presentatrice Suzanne Mulder deze kerstdagen deze en andere gasten in de hal van RTV Rijnmond.

In Kerst met Suzanne worden mensen in het zonnetje gezet, die iets goed hebben gedaan voor een ander. Zo komt Johan de Boterhammenman langs. Hij smeert wekelijks honderden boterhammen voor arme kinderen in de Rotterdamse wijk Bloemhof.



Ook de kersverse baasjes van hondje Bob Marley nemen plaats op de bank bij Suzanne. De verwaarloosde shih tzu werd in september binnengebracht bij dierenopvangcentrum Vlaardingen. Daar werd hij verlost van zijn vacht vol dreadlocks. Enkele weken later stonden zijn nieuwe baasjes uit Zwijndrecht op de stoep.



Op de bank nemen ook de brandweermannen van de kazerne bij de Maastunnel plaats, Suzanne praat met de directeur van de stichting Ambulancewens en de Vreewijkse dames die kroeldekens haken voor hun zieke buurtbewoners vertellen over hun afgelopen jaar.

Uiteraard ontbreken de kerstmuziek, warme chocolademelk en kerstkransjes ook niet. Op beide kerstdagen is Kerst met Suzanne vanaf 17:00 uur te zien op TV Rijnmond.