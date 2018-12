Kerststress: 'Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik vandaag in de supermarkt ben'

Sommigen kwamen nog snel even dat vergeten produkt halen

Het was druk in de supermarkt

Kerst staat voor de deur en dus was het maandag de laatste dag voor de kerstboodschappen. En dat betekent voor sommigen stress, omdat ze bang zijn iets te vergeten. Anderen hebben het helemaal op de rit en hebben alleen nog dat laatste potje of flesje nodig.

"Ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan en ik heb altijd wel een beetje stress. Maar ik ben vanmorgen vroeg gegaan dus de gourmetschotels zijn al binnen en de rest ook", vertelt een vrouw.

"Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik vandaag in de supermarkt ben. Ik denk dat ik alles wel heb, want ik ben een goede planner", legt een man uit.

Een andere bezoeker komt nog even snel Griekse yoghurt halen. "Anders is de kerst niet de kerst. Ik heb nu echt alles binnen. De peertjes heb ik gisteravond al gemaakt en daar hoort nog een beetje yoghurt bij."

Mocht u nou toch nog iets vergeten zijn, geen paniek. Sommige supermarkten zijn op Eerste Kerstdag gewoon open.