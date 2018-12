Yogaklas voor wie een hekel heeft aan Kerst

Geen zin in Kerst? Of wil je tijdens de kerstdagen liever ontspannen dan juist stressen? De Rotterdamse yogalerares Willie Rozendal organiseert op eerste en tweede kerstdag een retreat, een dag vol yoga en ontspanning.

Ze heeft ook nog een tip voor wie wél de kerstdrukte induikt deze dagen: ademhalingsoefeningen. "Ze kunnen in deze drukke tijd altijd wel van pas komen", zegt Rozendal. "Tussen het boodschappen doen door bijvoorbeeld."

De yogalerares weet een oefening die je overal kan doen, zelfs in de keuken. "Ga met beide voeten even stil staan en adem diep en rustig in via de buik. En dan heel rustig weer uit. Heel gelijkmatig."

Even geen familie met Kerst

Om allemaal verschillende redenen kun je met Kerst alleen zijn. Misschien heb je geen zin om twee dagen bij familie te zijn. "Maar misschien ben je alleen omdat je familie niet in de buurt woont. Ik ben zelf ook op het idee van degekomen omdat ik eens alleen was met Kerst."

Het was voordat Rozendal in Rotterdam woonde, en voor ze samen was met haar huidige vriend. "Ik was voor mij uit aan het staren met Kerst en ik dacht: daar ben ik vast niet uniek in. Er zijn vast meer mensen die wat zoeken om te doen deze dagen."

Kerstige yoga

Iets specifieks 'kerstigs' hoef je niet te verwachten tijdens de. "Het zijn dagelijkse oefeningen. We beginnen met ontspanning, meditatie en vervolgens wat actievere yoga. Na de lunch gaan we even naar buiten. Terug op de mat doen we een hele zachte yogavorm: yin yoga. We eindigen met iets dat we yogische slaap noemen. Ontspannen met Kerst is dus wel degelijk mogelijk."