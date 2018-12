Vlaardingers in de bres voor vreugdevuren

Liefhebbers van de vreugdevuren in Vlaardingen komen in actie om de traditie in hun stad voort te zetten. Een online petitie om de vreugdevuren te behouden, rond 18:00 uur maandagavond meer dan duizend keer ondertekend.

Burgemeester Annemiek Jetten kondigde vorige week een noodverordening af om de vreugdevuren tegen te gaan . Volgens politie en brandweer zorgen de vuren voor onveilige situaties. De toenemende hoeveelheid zwaar vuurwerk op straat vergroot daarnaast de risico’s.

Onbegrip

De maatregel kan rekenen op onbegrip bij Vlaardingers. "Een traditie die al vele generaties oud is, een ondenkbaar begrip in Vlaardingen, een spektakel voor jong en oud met meer dan duizend bezoekers. En dit is wat de gemeente nu wil?", is te lezen in de petitie. "Wil de gemeente het op deze manier verloren laten gaan?"

Tijdens de noodverordening is het bijvoorbeeld verboden om kerstbomen of pallets te vervoeren, of in de buurt te hebben als het erop lijkt dat iemand deze wil verbranden. Ook als je autobanden of brandbare vloeistoffen bij je hebt, ben je strafbaar.



De noodverordening geldt vanaf afgelopen weekend tot en met woensdagochtend 2 januari. Mensen die toch in de fout gaan, krijgen maximaal een geldboete van 4.150 euro of een celstraf van drie maanden.