Rotterdams Ikazia Ziekenhuis schittert in kerstdocumentaire Kerst in het Ikazia Ziekenhuis

Hoe ziet Kerst er in een ziekenhuis eigenlijk uit? Dat is te zien in de documentaire 'Bijzondere dagen in Nederland', waarvoor het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam vorig jaar haar deuren opende. De bijzondere documentaire wordt dinsdagavond, op Eerste Kerstdag, uitgezonden op NPO1.

Kerstmis in het ziekenhuis klinkt als dubbele pech. Toch proberen ze er in het Ikazia Ziekenhuis iets bijzonders van te maken en dat legde filmmaker Michiel van Erp vorig jaar vast. Met elkaar en voor elkaar In het ziekenhuis werken met Kerst is bijzonder, zegt teamleider Liesbeth Raadsma: "Mensen willen toch het liefst thuis zijn. Dat weet je, dus je probeert het zo leuk en gezellig mogelijk te maken. Met elkaar en voor elkaar." In het ziekenhuis werken met Kerst is bijzonder, zegt teamleider Liesbeth Raadsma: "Mensen willen toch het liefst thuis zijn. Dat weet je, dus je probeert het zo leuk en gezellig mogelijk te maken. Met elkaar en voor elkaar." Dat bevestigt ook internist Ginette Carels, die sinds 2012 bij het Ikazia Ziekenhuis werkt. Volgens Karels is het in ziekenhuizen altijd wel gebruikelijk dat collega's om het jaar een Kerstdag werken. "Als je werkt met Kerst, probeer je het mensen zo prettig mogelijk te maken", vertelt ze. "Wij hebben de luxe dat we na onze dienst weer naar huis kunnen, maar onze patiënten niet. Dat realiseren we ook, dus we geven onze patiënten extra aandacht." Patiënten krijgen onder meer wat lekkers bij het eten en er komt een kerstkoor zingen om de kerstgedachte en de kerstsfeer binnenshuis te halen. Toch naar huis Een van de patiënten, mevrouw De Jong, heeft net te horen gekregen dat ze waarschijnlijk naar huis mag met Kerst. Dat doet haar goed. "Bij mij is net de koorts gemeten voor de laatste keer en als het goed is, mag ik zo naar huis. Anders wordt het mijn allereerste Kerst in het ziekenhuis. Dat is wel een beetje jammer, maar met dit personeel is het echt goed te 'handelen'. Ik heb hier een aantal keren gelegen en de ervaring hier is echt fantastisch." Een van de patiënten, mevrouw De Jong, heeft net te horen gekregen dat ze waarschijnlijk naar huis mag met Kerst. Dat doet haar goed. "Bij mij is net de koorts gemeten voor de laatste keer en als het goed is, mag ik zo naar huis. Anders wordt het mijn allereerste Kerst in het ziekenhuis. Dat is wel een beetje jammer, maar met dit personeel is het echt goed te 'handelen'. Ik heb hier een aantal keren gelegen en de ervaring hier is echt fantastisch." Toch zou mevrouw De Jong het jammer vinden als ze niet naar huis kan: "Je viert het toch liever met je eigen familie in je eigen stek." De documentaire wordt dinsdagavond om 21:45 uur uitgezonden op NPO1.