Rob Jacobs: 'Van Bronckhorst kan na dit seizoen als een koning vertrekken'

Op basis van de eerste seizoenshelft heeft Rob Jacobs een magere voldoende over voor de spelers van Feyenoord en trainer Giovanni van Bronckhorst.

De voormalig trainer van de Stadionclub ziet een gebrek aan kwaliteit als oorzaak voor de wisselvallige resultaten. ''Kwaliteit kopen, wat PSV en Ajax wel doen, zit er voor Feyenoord niet in. Daar moeten we ons bij neerleggen. Er is dertig miljoen euro betaald voor een nieuwe trainingsaccommodatie. Daarmee is het Champions League geld verdwenen. Het kan niet zo zijn dat we straks een nieuw stadion hebben, maar dat we geen kwaliteit op het veld hebben. Daar moet evenwicht in komen'', aldus Jacobs in gesprek met RTV Rijnmond.

Jacobs wijst trainer Van Bronckhorst niet als schuldige aan voor de matige prestaties, maar vindt dat de spelers in de spiegel moeten kijken. ''Gio weet de spelers voldoende op te laden voor een belangrijke wedstrijd tegen PSV. Die spelers zelf zijn niet capabel om steeds weer zo'n partij op de mat te leggen.''

Toch vindt Jacobs wel dat Van Bronckhorst na dit seizoen plaats moet maken voor een andere trainer. ''Dan gaat hij als een koning de deur uit met vier of vijf prijzen. Dan gaat hij echt als de grote man het stadion uit.''

Bekijk en beluister het volledige interview hierboven.