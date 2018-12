Deel dit artikel:













Pathé opent dag en nacht de deuren voor filmliefhebbers Schouwburgplein Pathé (Foto: Tom van Vark)

Geen tijd om overdag een filmpje te pakken in de bioscoop? Pathé Schouwburgplein in Rotterdam komt met een oplossing voor de nachtbrakers in de omgeving. In de eerste week van januari is de bioscoop 24 uur per dag geopend.

Bezoekers kunnen in de late (of juist vroege) uurtjes kijken naar de beste films van dit moment. Ook komen succesvolle films van het afgelopen jaar voor één keer terug op het witte doek. Zo zijn de films 'Avengers: Infinity War', 'Black Panther' en 'Mission Impossible: Fall Out' opnieuw te zien. De verruimde openingstijden van de bioscoop aan het Schouwburgplein zijn een proef om te testen of er behoefte is aan een nachtelijk filmaanbod.