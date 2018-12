Deel dit artikel:













Brand profiteert van veldrijden: 'Doel om wereldkampioen te worden' Lucinda Brand tijdens een training bij het veldrijden

Veel wielrenners hebben momenteel een rustperiode, maar Lucinda Brand gooit het over een heel andere boeg. De Dordtse zit namelijk midden in het veldritseizoen. Dat gaat voor haar heel succesvol, want Brand haalde afgelopen weekend haar derde zege van het seizoen binnen.

Brand koos drie jaar geleden ervoor om ook fanatiek te gaan veldrijden. "Daarvoor deed ik deze sport een beetje als training in de winter. Dat ging altijd wel lekker, maar ik deed er niets voor. Toen dacht ik: hoe ver kom ik als ik er wél wat voor ga doen?", aldus Brand, die al goud op het NK veldrijden, zilver op het EK en brons op het WK veroverde. Ondertussen doet Brand met veldrijden allerlei ervaring op die zij goed op de weg kan gebruiken: "Ik word steeds handiger op de fiets." Ook wil zij wereldkampioen veldrijden worden. "Vorig jaar was ik er al dichtbij en werd ik derde. Ik denk dat er nog veel verbetering mogelijk is."