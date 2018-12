Instrumenten blijven binnenstromen bij muziekschool Charlois: 'Een hartverwarmend gevoel'

Muziekinstrumenten in de schuur van Hassan

"Het geeft een warm gevoel hoe de mensen hier voor elkaar klaar staan. Mijn woordenboek is te klein om dit allemaal te omschrijven", vertelt Hassam Jatim. Bij zijn muziekschool in Rotterdam-Charlois blijven de muziekinstrumenten binnenstromen.

Hassan deed meer dan een jaar geleden een oproep bij RTV Rijnmond. Hij is oprichter van de stichting Culturele Educatie Charlois. In de schuur in zijn achtertuin aan de Grondherendijk geeft hij les aan kinderen die zelf geen muziekinstrumenten kunnen kopen. Hij vroeg kijkers en luisteraars, die nog instrumenten op zolder hebben staan, vooral te doneren aan de muziekschool.

"Het ging zo hard, we konden haast geen kant meer op om zelf de instrumenten te halen", blikt Hassan terug op het afgelopen jaar. "Sommige mensen waren zelfs zo aardig om instrumenten vanuit Zeeland naar ons toe te brengen."

Door zijn oproep hebben inmiddels veertig kinderen thuis een instrument staan. "Ze kunnen repeteren en vooruitgang boeken. Dat is zo'n hartverwarmend gevoel", zegt Hassan. "En wat mooi is aan al die instrumenten, is dat ze allemaal een geschiedenis hebben. Achter elk instrument schuilt een verhaal. Daar zou je een boek van kunnen maken."

Heb jij op zolder nog een instrument staan dat je niet meer gebruikt? Bij Hassan zijn ze altijd welkom. "Laat ze maar komen', zegt hij. "Als komen ze met een harmonica of iets kleins; het gevoel dat ik dan krijg is niet te beschrijven. Ik haal hier mijn energie uit. Het laat zien hoe bereid mensen zijn, in zo'n keiharde maatschappij, om elkaar te helpen."