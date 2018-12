Deel dit artikel:













Brand in spouwmuur van woning Poortugaal onder controle

In een woning aan de Waddingswaard in Poortugaal is maandagavond brand uitgebroken. De brand woedde in de spouwmuur van het huis, maar is inmiddels onder controle.

Bij de brand kwam zwarte rook vrij. De brandweer was aanwezig met onder meer een cobrasysteem, dat onder hoge druk een gat kan maken in de muur en zo de brand kon blussen. De bewoners van het huis waren niet thuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht.