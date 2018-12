Anonieme tip leidt tot vondst illegaal vuurwerk

De politie is maandag gestuit op illegaal vuurwerk in een woning in Zwijndrecht. Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip.

Bij aankomst liet de 41-jarige bewoner zien welk vuurwerk hij in huis had. Naast het zogenoemde 'categorie 1-vuurwerk', dat het hele jaar afgestoken mag worden, had de man ook lawinepijlen, ander illegaal vuurwerk en professioneel vuurwerk in zijn bezit.

Al het verboden vuurwerk is in beslag genomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het spul afgevoerd. Tegen de bewoner is proces-verbaal opgemaakt.