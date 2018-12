Deel dit artikel:













Man haalt luid toeterend verhaal bij portier in Dordrecht

Een 25-jarige Zwijndrechtenaar heeft in de nacht van maandag op dinsdag luid claxonnerend zijn ongenoegen geuit, maar kreeg het deksel op de neus. Agenten zagen het gebeuren en slingerden hem op de bon. De man was uit een uitgaansgelegenheid in het centrum van Dordrecht gezet, omdat hij het niet eens was met de huisregels.

Rond 02:30 uur stuurde een portier de man naar buiten. Daarop plakte de Zwijndrechtenaar de kentekenplaten van zijn auto af met vuilniszakken en reed toeterend in de richting van de portier. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor zijn asociale rijgedrag.