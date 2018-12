Rijnmond Staat Stil bij God

Wat zou God er zelf van vinden? Een mooie vraag, voor Eerste Kerstdag.

Een dag dat wereldwijd de geboorte van zijn zoon Jezus wordt gevierd. Al staat de datum eigenlijk niet vast. En 'zoon van'? Dat is een kwestie van geloof.

Roland Vonk dacht daarom: laten we God zelf maar eens aan het woord. Via liedjes, via een theatershow. In 'De man van Maria' speelt de Rotterdamse acteur Paul van Soest meerdere personages, onder wie die van God. Hij laat God boos zijn, over alles wat de mensen op hem projecteren. Dingen, die hij niet is, zegt hij.

Daarom: God spreekt, een uur lang.