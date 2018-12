Politie pakt man in Rotterdam op voor drie overvallen

De politie heeft in Rotterdam een 19-jarige man opgepakt voor drie gewelddadige overvallen op één avond in Brabant. Bij een tankstation, pizzeria en supermarkt bedreigden overvallers het personeel met een mes en gingen er met een geldbedrag vandoor.

De aangehouden man wordt gezien als mededader van de overvallen eind november in Eindhoven en Veldhoven. Eerder pakten agenten al een 19-jarige Eindhovenaar voor de overvallen op.

De opgepakte tiener in Rotterdam heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is verhoord en zit vast.