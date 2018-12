Kustwacht staakt zoekactie naar overboord geslagen zeeman van 23

De kustwacht heeft de zoekactie op de Noordzee naar een vermiste Filippijnse zeeman van 23 jaar gestaakt. De man is niet gevonden. De kustwacht gaat ervan uit dat hij overboord is geslagen en dit niet heeft overleefd.

Dinsdagmorgen is er zo'n drie uur tevergeefs gezocht naar het bemanningslid van een zeeschip dat in het ankergebied van Rotterdam lag. De overlevingskans is in de omstandigheden van dinsdag zo'n twee uur.

Onbekend is hoe laat de man overboord is geslagen. Om 11:00 uur kreeg de Kustwacht de melding binnen dat iemand van het schip werd vermist.

Kerstviering

De Filippijn is maandagavond voor het laatst aan boord gezien bij de kerstviering. In de nacht van maandag op dinsdag heeft hij via internet nog contact gehad met een ander bemanningslid.

Een kustwachtvliegtuig, twee helikopters, een patrouilleschip van de kustwacht en vier reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Stellendam, Hoek van Holland, Ter Heijde en Scheveningen hebben een groot gebied rondom het schip afgezocht.

Ook is aan boord van het schip meerdere keren gezocht naar de man. Tevergeefs, zo heeft de kustwacht geconcludeerd, waarna de zoekactie rond 14:00 uur is beëindigd.