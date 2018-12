Deel dit artikel:













Kustwacht zoekt op Noordzee naar 23-jarige man Foto: Twitter @KNRM_HVH

De Kustwacht is op de Noordzee op zoek naar een vermist bemanningslid van 23 jaar. De Filipijnse man is vermoedelijk overboord geslagen van een schip dat in het ankergebied van Rotterdam lag.

Om 11:00 uur kreeg de Kustwacht de melding binnen dat iemand van het schip wordt vermist. De man is maandagavond voor het laatst aan boord gezien bij de kerstviering. In de nacht van maandag op dinsdag heeft hij via internet nog contact gehad met een ander bemanningslid. Een kustwachtvliegtuig, twee helikopters, een Kustwachtpatrouilleschip en vier reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Stellendam, Hoek van Holland, Ter Heijde en Scheveningen zijn naar zee gestuurd om de man te zoeken. Vanuit het Kustwachtcentrum is een zoekgebied gemaakt waarin alle verschillende eenheden gecoördineerd zoeken. Aan boord van het schip is meerdere keren gezocht naar de persoon.