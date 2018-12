Kerk herdenkt slachtoffers dodelijk ongeluk Lekkerkerk

In de Hervormde Kerk in Lekkerkerk zijn de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk op de N210 herdacht. Zondag kwamen daar een man en een vrouw van 29 jaar uit Lekkerkerk om het leven.

Een derde inzittende verkeert nog in kritieke toestand. Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden na de aanrijding, waarbij drie auto's betrokken waren. Volgens de politie ging er mogelijk een verkeersruzie vooraf aan het ongeluk.

Bij de herdenking in Lekkerkerk stond de dominee stil bij de kwetsbaarheid van het leven. Hij wees er ook op dat de getroffen familie eerder een zoon verloor bij de oorlog in Bosnië in de jaren negentig.