Brandweer Schiedam redt kat uit brandende woning Foto: MediaTV

In een woning op de Rotterdamsedijk in Schiedam heeft brand gewoed. Een kat die nog in het pand zat, is door de brandweer gered.

De brand ontstond dinsdagmiddag in de slaapkamer van de woning. De bewoonster had het pand bij aankomst van de brandweer al verlaten. Ambulancepersoneel heeft haar nagekeken. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De dierenambulance ontfermde zich over de kat, maar het dier hoefde niet naar de dierenarts. De brand was snel uit. Het huis heeft rook- en waterschade. Omliggende woningen zijn korte tijd ontruimd geweest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.