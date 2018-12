Aboutaleb staat stil bij eenzaamheid in kerstperiode

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft in zijn jaarlijkse kerstgroet stilgestaan bij eenzaamheid in de stad.

"Ik wens iedereen een fantastische kerstperiode: of dat nu om religieuze redenen is of om allerlei andere redenen om tot bezinning te komen", zegt Aboutaleb in het filmpje.

"Ik hoop dat het ook verlichting zal brengen voor al die mensen die wel in hun eentje of in eenzaamheid de kerst doorbrengen. Ik hoop dat het voor iedereen een periode zal zijn wat iets brengt wat de mensen ervan verwachten. Geniet ervan!"

Vooral veel oudere Rotterdammers zitten deze Kerst alleen thuis, zonder dat er iemand naar hen omkijkt. Een kwart van de 75-plussers in de stad voelt zich volgens de Rotterdamse Rekenkamer eenzaam.

[tweet:https://twitter.com/rotterdam/status/1077217708947750916 ]