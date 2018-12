Deel dit artikel:













Ridderkerker (26) neergeschoten in Rotterdam Foto: MediaTV

Een 26-jarige man uit Ridderkerk is dinsdag met een schotwond in zijn buik gevonden in een woning in Rotterdam-IJsselmonde. In het huis waren ook een vrouw en twee kinderen.

De politie kreeg rond 17:30 uur een melding binnen dat er iemand neergeschoten zou zijn gevonden in het huis aan de Huniadijk. De gewonde man werd aangetroffen in een woning op de derde etage van een portiekflat. Meerdere ambulances en de traumahelikopter rukten uit. Het slachtoffer was volgens de politie bij kennis en is vervoerd naar het ziekenhuis. Of het schieten in de woning heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de flat en op straat. De RET stelde daarom korte tijd een omleiding in voor buslijn 76. De bus reed via de Reyerdijk en Emelissedijk.