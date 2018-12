Drie schepen botsen op de Waal

Een blusboot is ingezet. Foto: archief

Drie binnenvaartschepen zijn met elkaar in aanvaring gekomen op de Waal, ter hoogte van het Gelderse Brakel. Niemand is gewond geraakt, maar de schepen hebben wel wat schade opgelopen, meldt de veiligheidsregio.

Het gaat om een containerschip, een duwbakschip dat kolen vervoerde en een tanker met "een aardolieproduct" erin, wat precies is nog onbekend. Een van de schepen is de Veerhaven 3 uit Rotterdam.

Het lijkt erop dat eerst het containerschip en het duwbakschip tegen elkaar botsten. Vervolgens raakten de twee bakken met kolen los en voer de tanker ertegenaan. Politie en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse. Ook een blusboot van de brandweer uit Dordrecht is ingezet.

De oorzaak van de aanvaring is nog onbekend. "Er is nauwelijks scheepvaart op Eerste Kerstdag", zegt de woordvoerster. De rivier is nog wel begaanbaar voor andere schepen. Die moeten langzaam en voorzichtig voorbij het punt van de botsing.