Hardwerkende Ria krijgt cadeautje van collega Saskia: 'Heel lief' Saskia (l) geeft een knuffel aan collega Ria

Het is weer Kerst! De periode om even tijd voor elkaar te nemen. Zo zet Saskia bij De Wensboom haar collega Ria in het zonnetje vanwege het harde werk bij de juwelenzaak Pandora.

"Ria is deze maand onderhand zeven dagen in de week, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, aan het werk in de winkel", legt Saskia uit. "Dat doet zij niet alleen voor de zaak, maar ook voor de collega's." Daarom heeft Saskia een kerstoutfit voor Sjors, het éénjarige dochtertje van Ria. Vanwege haar werk ziet Ria haar dochtertje deze dagen niet zo vaak. "Als ik weg ga, dan ligt zij nog te slapen. En als ik thuis kom, dan ligt Sjors al op bed", vertelt Ria. "Ik ben heel blij met dit cadeautje. Heel lief."