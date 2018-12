Deel dit artikel:













Woningen Rotterdam-West hebben weer water na leidingbreuk

Zo'n tachtig woningen in de Rotterdamse wijk Middelland hebben woensdag tot 14:00 uur zonder water gezeten. In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Beatrijsstraat een waterleiding gescheurd.

Door de leidingbreuk kwam een deel van de straat blank te staan. De lekkage was woensdagochtend al gestopt, maar het duurde nog tot halverwege de middag tot alle woningen weer van water waren voorzien. Voor sommige huizen geldt nog wel een kookadvies, meldt Evides. Die woningen krijgen een kaartje in de brievenbus.