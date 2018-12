Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woningen Rotterdam-West zonder water na leidingbreuk

Enkele woningen in de Rotterdamse wijk Middelland zitten woensdag zonder water. In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Beatrijsstraat een waterleiding gebroken.

Door de leidingbreuk kwam een deel van de straat blank te staan. Inmiddels is de lekkage gestopt, meldt de brandweer. Monteurs van waterbedrijf Evides zijn bezig met herstelwerkzaamheden. Hoeveel huizen precies zonder water zitten, is niet duidelijk. Mogelijk komen er wel wat kerstdiners in de omgeving in gevaar: waterstoring.nl meldt dat de problemen naar verwachting pas aan het begin van de avond zijn opgelost.