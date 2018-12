Deel dit artikel:













Auto brandt uit in Heenvliet Foto: Politie Nissewaard

Op een parkeerplaats in Heenvliet is woensdagochtend een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd op de Toldam.

Hulpdiensten kwamen rond 06:45 uur ter plaatse om de brand te blussen. De auto is volledig verwoest. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.