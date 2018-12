We Gaan ze Halen met lege handen terug naar Nederland

De actiegroep We Gaan Ze Halen is weer op weg naar huis. Hun poging om 150 vluchtelingen vanuit Griekenland mee te nemen naar Nederland is mislukt. De Rotterdamse Marleen Verhulst was één van de actievoerders die naar Athene ging en keert nu onverrichter zake terug.

Zo'n vijftig auto's met actievoerders kwamen begin deze week aan in de Griekse hoofdstad. Voor het parlementsgebouw hielden ze een manifestatie. "We waren met een hele menigte van betrokkenen, hulporganisaties en betrokkenen", zei Verhulst maandag op Radio Rijnmond.

Na de manifestatie werden de twee initiatiefnemers van We Gaan ze Halen uitgenodigd om een brief te overhandigen bij het secretariaat van premier Tsipras en minister Vistos van Immigratie. In de brief vragen de actievoerders toestemming voor het meenemen van 150 vluchtelingen naar Nederland.

"Met die brief hebben we de eerste stap bereikt: contact leggen bij het Griekse parlement", zei Verhulst toen. Een reactie op die brief bleef echter uit.

Geen antwoord

"De regering in Athene kan ons verzoek niet hebben gemist", zegt woordvoerder Johannes van den Akker woensdag. "Het was overal in het nieuws, maar ze hebben geen antwoord gegeven."

Het uitblijven van een reactie noemt hij teleurstellend, maar aan de andere kant is hij ook tevreden over de media-aandacht die de actie heeft gekregen. "We hebben het onderwerp op de agenda gezet, dat is winst. We hebben zelf gezien hoe wanhopig de vluchtelingen zijn. De harde werkelijkheid is niet fijn, maar het is belangrijk dat we het verhaal kunnen vertellen."

De actievoerders stoppen niet na hun reis naar Griekenland. De groep wil ook in Nederland gaan actievoeren, maar daar is verder nog niets over bekend.