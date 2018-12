Rotterdamse zanger Jack Cross (61) overleden

De Rotterdamse zanger Jack Cross is op 61-jarige leeftijd overleden. Het stoffelijk overschot van de zanger werd maandag gevonden in het water, zo heeft zijn familie via sociale media bekend gemaakt.

Wat de toedracht is geweest van zijn dood, is nog niet duidelijk. "Jammer genoeg worden we nu gedwongen om dit nu al naar buiten te brengen, omdat mensen uit zichzelf al wat op zijn Facebook hebben geplaatst zonder overleg of toestemming van de familie", is te lezen in de verklaring van de familie.

"We hadden liever nog even gewacht met het naar buiten brengen, omdat we nog niet alle feiten op een rijtje hebben en het onderzoek nog loopt."

Op de Facebookpagina van de zanger stromen de condoleances binnen. Ook zangeres Andrea Hazes reageert op zijn dood. "Iedereen uit het vak kende hem. Ik ken hem vanaf dat ik een klein meisje was en hij optrad in de horecagelegenheid (De Brink in Krimpen aan den IJssel, red.) van mijn ouders. Ik wens alle nabestaanden heel veel sterkte en kracht."