Verdachte schietpartij Rotterdam-IJsselmonde meldt zich

De verdachte van de schietpartij in Rotterdam-IJsselmonde dinsdagavond, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 21-jarige man uit Rotterdam.

Een 26-jarige Ridderkerker werd dinsdagavond aangetroffen in een woning aan de Huniadijk. Hij had een schotwond in zijn buik. In het huis waren ook een vrouw en twee kinderen aanwezig.



Meerdere ambulances en de traumahelikopter rukten uit. Het slachtoffer was volgens de politie bij kennis en werd vervoerd naar het ziekenhuis.

Of de man uit Ridderkerk in de woning is neergeschoten, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.