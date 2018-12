Deel dit artikel:













Bestuurder met glaasje teveel op stapt tóch achter het stuur Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Rotterdam is woensdag gestuit op een hardleerse automobilist. Agenten troffen de man in het centrum al slapend aan in een auto, die half op de weg geparkeerd stond.

De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij kreeg al een rijverbod opgelegd, maar stapte alsnog achter het stuur. Agenten in Rotterdam-Delfshaven zetten hem vervolgens aan de kant. De bestuurder is aangehouden.