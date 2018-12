Brievenbussen Vlaardingen verwoest na explosie

Vandalen hebben dinsdagavond huisgehouden bij een appartementencomplex in Vlaardingen. Een brievenbuskast van een aantal woningen aan de Adenauerlaan werd opgeblazen. Door de explosie zijn ook twee ramen gesneuveld.

Het portiek is woensdag een ravage. Door de knal liggen de brievenbussen en de post bezaaid door de hal. Niemand raakte gewond.

"Dat is geen normaal rotje geweest", zegt een buurtbewoner woensdag over de enorme knal die dinsdag na 23:00 uur klonk in de buurt. "Mijn hond sprong zowat door het plafond heen. Het is een ravage, het is onvoorstelbaar. Dit is vernielzucht, dat is zonde."

Begin december werden bewoners van een flat aan de Mozartlaan in Maassluis ook opgeschrikt door een enorme knal. Tientallen brievenbussen raakten toen beschadigd door vuurwerk.