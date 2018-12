Politie schiet gericht bij arrestatie van verdachten in Rotterdam, man zwaargewond naar ziekenhuis

Bij een schietpartij op het Adrianaplein in Rotterdam is Tweede Kerstdag een man zwaargewond geraakt. Volgens een getuige is er zo'n twaalf keer geschoten, ook door de politie.

Rond 16:10 nam een aantal mannen elkaar op het plein in het Oude Westen onder vuur. Er werden kogels afgevuurd vanaf beide zijden van het plein.

Toen de politie aankwam, werden waarschuwingsschoten gelost "om de situatie onder controle te krijgen." Toen dat geen effect had, schoot een agent gericht.

Kogelhulzen

De gewonde man is een van de verdachten. Of hij door een politiekogel is geraakt, is niet duidelijk. "Dat moet onderzoek uitwijzen", laat een politie-woordvoerder weten.

Kogelhulzen

Aanleiding voor de schietpartij in het Oude Westen zou een ruzie zijn geweest. De gewonde man is gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie aanspreekbaar.

In totaal zijn vier personen aangehouden, onder wie de gewonde man. Op en om het plein zijn een onbekend aantal kogelhulzen gevonden. De rondvliegende kogels hebben ook een auto geraakt.