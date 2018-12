Rotterdam krijgt drijvend zonnepark met lichteffecten

Impressie zonnepark in de Rijnhaven by night, bron: Mothership

De Rotterdamse Rijnhaven krijgt een zonnepark waar je springend een lichtshow kunt creëren. In het water komen 3.770 zonnepanelen te liggen, die samen voldoende stroom opwekken om zo'n driehonderd huishoudens van schone energie te voorzien. Het zonnepark komt naast het dobberende bos te liggen aan de kade bij het Luxor Theater.

Het project heet Sunny Site Up. De Rotterdamse kunstproducent Mothership, bekend van het indrukwekkende plafond van de Markthal, is ingeschakeld om er naast het nuttige doel ook een leuk en mooi zonnepark van te maken.

"Het krijgt een golfbeweging alsof je een steentje in het water gooit en een rimpeling teweeg brengt. En als mensen 's avonds springen op de kade dan creëer je een lichteffect door de golf heen", vertelt Marieke Müller van Mothership.

De bewoners van de hoge woontorens op de Wilheminapier kijken straks uit op hun eigen en lichtgevende energiebron. Zij kunnen ook deelnemen aan het project en stroom afnemen.

Ongebruikelijk

Van het gas af en vijftig procent minder CO2-uitstoot is het goede voornemen voor 2030 om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt en het klimaat verandert. Rotterdam moet daarvoor aan de slag en vindingrijk zijn. Zonnepanelen op daken en in weilanden is niet nieuw, maar het opwekken op water is nog ongebruikelijk.

"Het is ingewikkelder dan zonnepanelen op een dak. Je hebt te maken met verschillende variabelen zoals stroming, eb en vloed, elektriciteit en water. Op paar plekken in Nederland wordt hier mee geëxperimenteerd. Wij werken met een partner die op Texel een zonneproject op water heeft lopen", vertelt Marieke Müller van Mothership.

Het drijvende zonnepark in de Rijnhaven wordt in de herfst van 2019 in gebruik genomen. Dan kun je springend je eigen lichtshow op het water maken.