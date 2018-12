'Slachtoffer schietpartij Huniadijk was ex van bewoonster flat'

De 26-jarige Ridderkerker, die op Eerste Kerstdag onder vuur werd genomen in een flat in Rotterdam-IJsselmonde, was de ex van de bewoonster. Dat vertelt de vader het slachtoffer aan RTV Rijnmond. "Hij is het huis binnengelokt en toen beschoten."

Volgens de vader was het stel een paar maanden geleden uit elkaar gegaan. Ze hadden samen twee kinderen: een meisje van vier en een jongetje van twee jaar.

De vader zegt dat zijn zoon de kinderen kwam terugbrengen. "De afspraak was dat ze de Eerste Kerstdag bij hem zouden zijn en de Tweede Kerstdag bij haar. Zijn ex had gebeld dat de kinderen Eerste Kerstdag moesten terugkomen. Mijn zoon had cadeautjes bij zich en belde bij haar aan. Hij was niet van plan om het huis binnen te gaan, maar zij zei: je moet naar boven komen, het is beter om samen de cadeautjes open te maken."

Toen de Riddderkerker in het appartement was, hoorde hij dat er een sleutel in het sleutelgat werd gestoken, vertelt de vader. Er kwamen drie mannen het huis binnen, waarna er ruzie ontstond. Volgens de vader is de ex-vrouw van de Ridderkerker jaloers, omdat hij een nieuwe vriendin heeft. Ook zij zou een nieuwe partner hebben.

Onder tafel

De Ridderkerker zou een van de mannen op zijn hoofd hebben geslagen. Daarna zou hij zijn beschoten. Volgens de vader heeft de Ridderkerker een wond in zijn buik en in zijn heup opgelopen.

De jonge kinderen waren getuigen van het drama. "Toen ik mijn kleindochter aan de telefoon had zei ze: opa, ik ben gelijk onder de tafel gekropen om mezelf te verstoppen."

De Ridderkerker ligt nog in het ziekenhuis. "Hij kan praten, maar nog niet bewegen. Hij heeft veel pijn", vertelt de vader.

Een van de drie mannen die betrokken was bij de schietpartij heeft zich op Tweede Kerstdag zelf gemeld bij de politie. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer. Volgens de vader is hij niet de schutter. Een van de betrokken mannen zou de broer van de bewoonster zijn.

Volgens de vader heeft de vrouw haar ex lange tijd gewond in de flat laten liggen zonder iets te ondernemen. "Hij heeft uiteindelijk zelf naar 112 gebeld."