Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden in uitzonderlijk rijtje Vianen, Zederik en Leerdam worden de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Het aantal gemeenten in Nederland is in 2019 het sterkst gedaald sinds 2001. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling is het gevolg van de twaalf gemeentelijke herindelingen, waarvan drie in onze regio: Hoeksche Waard, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden fuseren tot Molenlanden en Leerdam, Vianen en Zederik gaan samen verder onder de naam Vijfheerenlanden. In de rest van Nederland zijn nog negen andere gemeentelijke herindelingen. Nederland telt in 2019 355 gemeenten, ten opzichte van 380 in 2018. Rond de eeuwwisseling waren er nog zo’n vijfhonderd. In de jaren ’60 waren dat er bijna duizend. De gemeentelijke herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik tot Vijfheerenlanden komt in een bijzonder rijtje te staan. De nieuwe gemeente gaat over naar de provincie Utrecht, terwijl Leerdam en Zederik nu nog tot Zuid-Holland behoren. Zulke wijzigingen van provinciegrenzen vonden vanaf 1830 alleen plaats in 1865, 1942, 1970, 1989 en 2002.