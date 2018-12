Deel dit artikel:













Meeste file in de avondspits bij knooppunt Gorinchem Foto: Archief (ANP/Lex van Lieshout)

De A27 bij Gorinchem is een van de grootste probleemgevallen als het gaat om files in 2018. Dat blijkt uit een inventarisatie van de ANWB. In de avondspitsen dit jaar was deze weg van Utrecht naar Breda het grootste knelpunt. Ook vorig jaar stond de A27 op nummer 1.

In de file top 10 in de avondspits staat de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht op plek 4. De A4 van Den Haag naar de Ketheltunnel en de A15 van Gorinchem naar Papendrecht volgen op plek 6 en 7. In de ochtend zijn de problemen het grootst op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. De A27 staat op plek 3. De files zijn het afgelopen jaar met twintig procent toegenomen, zegt de ANWB. Er stonden vaker files en ze waren ook veel langer. Ook buiten de spits was er meer oponthoud. Weggebruikers in de regio's Rotterdam en Den Haag hadden het meest last van de files. De zwaarste avondspits van het jaar was tot dusver op donderdagavond 1 november. Door de regen en veel ongelukken stond er toen 1135 kilometer file op de A- en N-wegen in Nederland.