Rotterdamse instellingen op zwarte lijst van inspectie Gezondheidszorg

Twee Rotterdamse instellingen van Humanitas staan op dit moment nog op de zwarte lijst van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om de verpleeghuizen Hannie Dekhuizen en Leeuwenhoek.

Deze verpleeghuizen hebben onvoldoende gekwalificeerd personeel aan het werk, zegt de inspectie. Beide instellingen staan sinds augustus dit jaar om die reden opnieuw onder verscherpt toezicht. Humanitas liet toen al weten moeite te hebben bij het vinden van voldoende professioneel personeel, in een grote stad als Rotterdam.

Anderhalf jaar geleden werden vijftien zorgcomplexen op een zwarte lijst gezet, vanwege 'ondermaatse zorg'. Ook Hannie Dekhuizen en de Leeuwenhoek maakten toen onderdeel uit van die lijst.

Een paar dagen geleden is Careyn, dat zo'n dertig verpleeghuizen heeft in onder meer deze regio, van die lijst gehaald. Tijdens de laatste inspectie is onder meer de zorg onderzocht bij Grootenhoek in Hellevoetsluis en Hart van Rozenburg in Rozenburg.

Dat de lijst zoveel kleiner is geworden, komt volgens de Volkskrant vooral doordat sinds 2017 extra geld beschikbaar is gesteld voor zorginstellingen. Het gaat om een bedrag van meer dan 2 miljard euro.