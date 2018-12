Wielerorganisator Henk Voogt (88) overleden

Wielerorganisator Henk Voogt is dinsdag overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Voogt organiseerde veel wielerwedstrijden in onze regio.

Zo was hij de man achter de Omloop van Voorne-Putten, die later de Tour Beneden-Maas en Tour de Rijke ging heten. Deze wedstrijd groeide uiteindelijk uit tot een internationale profklassieker, die in het verleden onder meer door Steven de Jongh en Theo Bos werd gewonnen.

De Tour de Rijke werd zeven jaar geleden voor het laatst gereden. De belangrijkste reden waren de verplichte en dure veiligheidseisen die aan evenementen werden opgelegd na de strandrellen in Hoek van Holland.

Ook haalde Voogt de wereldbekerwedstrijd voor vrouwen naar Rotterdam. In totaal werd de Rotterdam Tour negen keer verreden. De laatste was in 2006.

Oudenhoorn

De laatste jaren was hij betrokken bij zijn dorp Oudenhoorn. Dat wilde niet mee met de rest van de gemeente Bernisse naar de nieuwe gemeente Nissewaard in 2015. Voogt was één van de Hoornse Hoofden die zich hard maakte voor de overstap naar Hellevoetsluis. Die lukte per 1 januari.

Henk Voogt was 88 jaar.