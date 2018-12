Vier Kerst met Suzanne op 1e & 2e kerstdag

Op 25 en 26 december zendt TV Rijnmond vanaf 17.00 uur de show Kerst met Suzanne uit. Presentatrice Suzanne Mulder ontvangt in deze feelgood kerstshow tijdens de kerstdagen diverse gasten in de hal van RTV Rijnmond.

Suzanne Mulder zet in Kerst met Suzanne mensen in het zonnetje die iets goeds hebben gedaan voor een ander. Zo komt Johan de Boterhammenman langs, hij smeert wekelijks honderden boterhammen voor arme kinderen in de wijk Bloemhof. Ook is hondje Bob Marley te gast in de show. Hij werd in september binnengebracht bij het dierenopvangcentrum met een vervilte vacht. Inmiddels heeft hij een nieuw baasje. Uiteraard ontbreekt de kerstmuziek, warme chocolademelk en kerstkransjes niet in Kerst met Suzanne.

Feestdagen

RTV Rijnmond besteedt uitgebreid aandacht aan de feestdagen. Tijdens kerstmis, op oudjaarsdag en op nieuwjaarsdag zendt Radio Rijnmond en TV Rijnmond een speciale feestdagenprogrammering uit.