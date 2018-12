Man rijdt van dijk af en knalt tegen boom

Bij Simonshaven op Voorne-Putten is in de nacht van woensdag op donderdag een man van een dijk afgereden en tegen een boom aangekomen.

De man reed over de Schuddebeursedijk en raakte, naar eigen zeggen, de macht over het stuur kwijt. Zijn auto belandde tegen een boom. Het slachtoffer is toen op eigen kracht uit de wagen gekropen.

De man heeft volgens de politie heupletsel. De auto is zwaar beschadigd geraakt. Uit een eerste blaastest blijkt dat de man mogelijk teveel heeft gedronken.