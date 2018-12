Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afscheid van regio Vijfheerenlanden: Aquazoo in Leerdam De streek in de 16e eeuw. Foto: wikipedia Ruud Oostra

"We werken hier met tientallen vrijwilligers", vertelt Ruud Oostra van Aquazoo Leerdam. "Het is een flinke klus, want we hebben hier 42 aquaria en zijn zelfs een officiële dierentuin."

Met ingang van het nieuwe jaar hoort de gemeenten in de streek Vijfheerenlanden niet meer bij de provincie Zuid-Holland, maar bij Utrecht. Daarom neemt RTV Rijnmond deze week afscheid. Dit keer dus van trekpleister AquaZoo in Leerdam. AquaZoo Leerdam is sinds 2003 een officiële dierentuin. "Als je zeven dagen per week dieren tentoonstelt voor publiek, val je onder het zogenaamde Dierentuinenbesluit", vervolgt Oostrom. "Dan moet je aan strenge regels voldoen en dat is maar goed ook." "Dit is heel bijzonder", vertelt hij wijzend naar twee eitjes. "We zijn de derde dierentuin van Europa die van dit soort jonge haaitjes krijgen." De dierentuin wordt gerund door de vrijwilligers van de Aquariumvereniging De Discus. En daar is Oostrom erg blij mee. "Vrijwilligers zijn bezeten", vertelt hij. "En mensen die dat voor hun werk doen, staan daar heel anders in." Vrijwilliger Rene Peperkamp is het daar mee eens. "Ik ben hier elke dag om aan mijn aquarium te werken", vertelt hij tijdens het onderhouden van zijn bak. "Het motiveert ontzettend dat er hier zoveel bezoekers komen kijken. Dit is mijn grote passie."