Superhelden en snacks bij pop-up store Jarige Job

Het is niet zomaar een cadeautje afgeven en wegwezen in de tijdelijke winkel van stichting Jarige Job aan de Coolsingel in Rotterdam. Kinderen lopen er over een blauwe loper met superhelden en lekkers langs de route.

Stichting Jarige Job helpt kinderen die in armoede leven aan een verjaardag, compleet met cadeautjes en traktaties. Directeur Huib Lloyd wrijft de slaap donderdagochtend nog uit zijn ogen, want van rust is niet veel gekomen de laatste tijd.

"Ik heb nogal een andere kerst gehad dan verwacht", vertelt hij. De meeste tijd bracht hij door in het oude postkantoor. Normaal staat het leeg, maar deze dagen is het postkantoor het decor van een grote inzamelingsactie.

Lief voor elkaar

Kinderen die een cadeautje over hebben, mogen dit aan de Coolsingel inleveren voor een ander kind. "We willen gezinnen activeren om hier naar toe te komen en iets te doen voor een ander", vertelt Lloyd. "Kom een cadeautje afgeven, bedenk gezonde traktaties - je mag ze ook opeten - of pak cadeautjes in."

In 2019 wil de directeur de verjaardagsboxen gezonder maken. Om die reden vraagt hij ouders die langskomen gezonde traktaties te bedenken. Van de traktaties maken zij dan een polaroidfoto. Deze foto's bundelt Lloyd in een boekje, dat dan ook weer in de doos kan. Zo heeft de vader of moeder een heel boek vol traktatie-inspiratie.

In de verjaardagsdozen zitten niet alleen cadeautjes. Ook taartmix, kaarsjes, slingers en limonade zijn aanwezig. Alles om de verjaardag een feest te maken.

Kinderen

Normaal gesproken worden de dozen ingepakt door volwassen vrijwilligers. Nu is het oude postkantoor ingericht met Disney-figuren en superhelden. Kinderen kunnen hier niet alleen een cadeautje afgeven, het is een hele beleving. "Aan het eind van de rit moet je denken, zo dat was gaaf."

Alhoewel de pop-up store is ingericht voor kinderen, zijn volwassenen natuurlijk ook welkom. "Kom koffie drinken, hoor het verhaal aan en ga met een dikke glimlach weer weg. Het is toch hartstikke leuk om met elkaar bezig te zijn voor een ander."

Cadeaus inleveren kan tot en met 5 januari. Het pand aan de Coolsingel is deze kerstvakantie geopend op 27, 28 en 29 december en 3, 4 en 5 januari.