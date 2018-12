De politie is op zoek naar twee hardlopers na de mishandeling van een oudere man. Op de Kasteelweg in Schiedam gaf een van de hardlopers een tik op het hoofd van het slachtoffer.

Het tweetal, een man en een vrouw, is vervolgens weggerend in een onbekende richting. De politie is op zoek naar hen.

Waarom de man werd geslagen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.