Turkije haalt beveiliger consulaat die pepperspray gebruikte terug

Het Turks consulaat in Rotterdam. Foto: Jerry Lampen (ANP)

De beveiliger van het Turkse consulaat in Rotterdam die eerder dit jaar pepperspray gebruikte tegen een lastige bezoeker, wordt teruggehaald naar Turkije. De man kan niet vervolgd worden omdat hij diplomaat is.

In mei werkten beveiligers met pepperspray een Koerdische man het consulaat in Rotterdam uit. De bezoeker werd overgedragen aan de politie. Door de pepperspray raakten enkele andere bezoekers van het consulaat onwel. Zij zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb zei later in de gemeenteraad dat de Turkse beveiligers geen vergunning hadden voor het bezit van pepperspray. Daardoor zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan illegaal wapenbezit.

Diplomatieke status

Het Openbaar Ministerie (OM) startte een onderzoek, maar ontdekte dat de beveiliger die de pepperspray gebruikt heeft, niet strafrechtelijk vervolgd kan worden vanwege zijn diplomatieke status.

De zaak werd overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie is de kwestie in onderling overleg met Turkije opgelost doordat Turkije zelf heeft besloten de beveiliger terug te trekken.

In september kreeg Rotterdam een nieuwe Turkse consul-generaal. Tussen Aboutaleb en de vorige consul waren flinke spanningen, onder meer door het bezoek van de Turkse minister Fatma Kaya aan Rotterdam in 2017. Aboutaleb vindt dat de vorige consul uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor het gebruik van pepperspray door zijn personeel.