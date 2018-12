Bewoners verbaasd over grote Turkse vlag in straat Overschie

Bewoners van de Lemkensstraat in Rotterdam-Overschie hebben bijna twee dagen tegen een grote Turkse vlag moeten aankijken. De vlag van 5 x 3 meter was via een draad van de ene naar de andere kant van de weg gespannen. Vermoedelijke aanleiding was een bruiloft.

"We keken raar op toen we maandag de vlag zagen hangen", zegt een buurtbewoner. "Ik heb de politie gebeld. Ik was niet de eerste beller. Maar de politie kon mij niet helpen."

Een telefoontje naar de gemeente Rotterdam (14010) had wel iets kunnen opleveren. "Voor het ophangen van een vlag of een spandoek over de weg, moet een vergunning worden aangevraagd. De vlag of het spandoek mag het verkeer niet hinderen", laat een woordvoerder weten. "En zover wij kunnen nagaan is er geen vergunning aangevraagd. Achteraf handhaven doen we niet."

De vlag werd woensdag vermoedelijk door de eigenaren verwijderd. "Althans, toen we thuiskwamen hing de vlag er niet meer", zegt een andere buurtbewoner. "Het was een bijzondere Kerstmis in onze straat."