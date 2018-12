ARCHIEF RIJNMOND 23 dec 2018 - Truus

Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik in zeker opzicht gezinsuitbreiding gekregen. Ene Truus is bij ons ingetrokken. Net voor de kerst.

Maar laat ik het verhaal bij het begin beginnen.

Nu een jaar geleden is mijn vrouw gestopt met werken.

Daardoor hebben we meer tijd samen.

Maar ook minder geld.

We dachten: misschien is het handig om wat vaker samen naar de markt te wandelen voor groente en fruit. Veel spullen die je daar haalt moet je weliswaar snel consumeren wil je voorkomen dat ze onder je handen vandaan rotten, maar als je een beetje oplet scheelt het echt in prijs.

Alleen: hoe krijg je de handel thuis?

Ik heb een paar keer mijn rugzak volgepropt, maar dan loop je jezelf de striemen in je schouders. En een zware tas in een hand levert je na verloop van tijd voor je gevoel een twee keer zo lange arm op.

En toen rees de gedachte: zou zo’n boodschappenwagentje niet iets voor ons zijn? Zo’n soort tas op wieltjes?

Ik geef toe dat we even moesten wennen aan de gedachte.

Want ja, je associeert zo’n ding met, nou ja, met oúderen, en wij voelen ons nog niet oud.

Maar ach, wat zouden we ons daar eigenlijk van aantrekken?

Oké, zo’n ding dus.

Je kan naar de winkel en een nieuwe kopen. Dan ben je tussen de, laten we zeggen, 20 en de 70 euro kwijt. Je kunt ook op zoek gaan naar een tweedehandsje, op Marktplaats bijvoorbeeld.

Want ja, wij proberen de uitgaven te beperken, bij vlagen vervult de consumptiemaatschappij met al z’n verspilling me van een grote treurigheid, en hoe vaak zal het niet voorkomen dat een ouder iemand overlijdt en de nabestaanden onder meer een prima boodschappenwagentje in de schoot geworpen krijgen waar ze vanaf moeten?

Ik had al gauw beet op Marktplaats, zelfs nadat ik had ingevuld dat ik alleen advertenties wilde zien van mensen binnen een straal van tien kilometer.

Een mevrouw in Overschie had zo’n karretje. Op de foto zag ie er prima uit. En ze vroeg maar vijf euro.

Van de week ben ik het ding wezen halen.

Het mogelijke entreebiljet voor het bejaardendom van mijn vrouw en mij.

’t Zag er inderdaad netjes uit.

Was van haar moeder geweest, vertelde de allervriendelijkste verkoopster. Haar moeder die laatst in een tehuis was opgenomen.

Ze had het wagentje niet vaak gebruikt.

Ongeveer het scenario dat ik in mijn hoofd had voordat ik op de verkoopsite was gaan speuren.

Soms denk ik ook: zouden er inmiddels niet zó veel spullen in de wereld zijn dat we genoeg hebben voor iedereen? Dat we zonder nieuwe zooi te produceren nog een hele tijd vooruit kunnen? Door gewoon de dingen die we niet of nauwelijks meer gebruiken aan elkaar door te geven?

Waardoor het nou in me opkwam, ik weet het niet, maar nadat ik de Marktplaats-mevrouw in de deuropening een briefje van vijf had overhandigd, hoorde ik mezelf vragen: ‘Hoe héét je moeder?’

‘Truus,’ zei ze.

‘Nou,’ antwoordde ik, ‘dan heet ons karretje vanaf nu Truus.’

Voor mijn gevoel hoorde ze het licht geamuseerd aan.

En ze voegde me toe: ‘Zul je goed voor d’r zorgen?’

Dat heb ik beloofd.

Binnenkort wandelen we - nog een beetje bij wijze van experiment – met het hele gezin naar de markt.

Mijn vrouw en ik, de hond, en Truus.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

KERST

2. Vrolijk kerstfeest - Ivo Stuivenberg

3. Kerst - Hans den Outer

4. Holy night - Shirma Rouse

ROTTERDAM VERGEET JE NIET

Fragment uit kerstvoorstelling van Studio De Bakkerij in Rotterdam.

5. Verhaal Syrische vluchteling – Amro Kasr & Amir

6. Joy to the world – Shirma Rouse

MARJOLEIN MEIJERS & DE BERINI’S

Gesprek met Marjolein Meijers, aangekleed met muziek van De Berini’s en van Marjoleins projecten van daarna.

7. Paarse schoenen – De Berini’s

8. Mooi hart – Marjolein Meijers

9. Leuker dan alles – De Berini’s

10. Cheshire rounds – Marjolein Meijers

11. Waar vind je nog zo’n man – De Berini’s

12. Onderweg om bekend te worden – De Berini’s

TWEEDE UUR

MARJOLEIN MEIJERS

Vervolg van gesprek met Marjolein Meijers, aangekleed met muziek van De Berini’s en van Marjoleins projecten van daarna.

1. Als jij zegt dat jij het wil – Marjolein Meijers

2. Stilte voor de storm – Marjolein Meijers

3. Familie reünie – Marjolein Meijers

4. Simpel mooi bestaan – De Berini’s

5. Wit – De Berini’s

6. Zo dichtbij – Marjolein Meijers



7. Maria – Muriel