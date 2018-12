Kleine Sophie beleeft een onvergetelijk Rotterdams avontuur

In 'Anton gaat op stap' gaat presentator Anton Slotboom, bekend van zijn cultuurtips op TV en Radio Rijnmond, dit najaar op pad met Rotterdammers.

In de derde aflevering van 'Anton gaat op stap' neemt hij maar liefst drie generaties Rotterdammers mee op avontuur: opa Ad Borstlap, dochter Lisa Borstlap en kleindochter Sophie.

Anton neemt deze drie rasechte Rotterdammers uit Blijdorp tijdens de kerstvakantie een dag lang op sleeptouw. Er blijkt volop te beleven in de stad voor gezinnen en kinderen. Sophie beleeft dan ook de dag van haar leven.

"Rotterdam is inderdaad verre van saai", jubelt opa Ad in de Kunsthal, als Sophie weer eens vrolijk weg is gerend. "Er is zo veel te beleven en te doen!"

Daar is Anton het mee eens. "Deze stad heeft zo veel te bieden. Al helemaal aan gezinnen en families met kinderen. Het is zalig om daar in te duiken."

Bekijk nu de aflevering en ontdek waar de lekkerste chocomel van de stad wordt geschonken en zie hoe vreselijk leuk, maar ook razend moeilijk, schaatsen toch kan zijn.

Het slot van de aflevering is bovendien voor de piepjonge gastpresentatrice Sophie. Van de microfoonvrees van het begin was toen bepaald geen sprake meer...