Politie pakt derde verdachte op voor betrokkenheid bij dood Humeyra (16)

De politie heeft afgelopen maandag een derde verdachte aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humeyra. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer, die bij de dader in de auto zou hebben gezeten.

Humeyra werd vorige week dinsdag doodgeschoten in het Designcollege aan de Essenburgstraat in Rotterdam-West. Kort daarna werd de 31-jarige Bekir E. aangehouden voor het doodschieten van het slachtoffer. Hij werd al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten tegen verschillende personen.



E. was de ex-vriend van het slachtoffer. Hij werd deze zomer veroordeeld wegens bedreiging en mishandeling van Humeyra. Nadat zij hiervan aangifte had gedaan, kreeg hij een contactverbod opgelegd. Omdat hij zich daar niet aan hield, had ze opnieuw aangifte gedaan. Op de middag dat ze vermoord werd, zou ze opnieuw een afspraak hebben bij de politie om over deze aangifte te praten.



Een tweede verdachte, vermoedelijk ook een inzittende van de auto, werd vorige week aangehouden. Donderdag werd bekend dat de 25-jarige zonder vaste woon- of verblijftplaats inmiddels weer op vrije voeten is. Justitie is tegen dat besluit van de rechter-commissaris in beroep gegaan. Het is onbekend wanneer de zaak wordt behandeld.